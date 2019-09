Médico faz aborto a mulher errada na Coreia do Sul

Hoje às 21:34 Facebook

A Polícia lançou uma investigação, em Seul, na Coreia do Sul, depois de um médico ter feito um aborto a uma mulher por engano. O procedimento deveria ter sido realizado noutra paciente, em que o feto estava morto e precisava de ser retirado da barriga da mulher.

No dia 7 de agosto, uma paciente grávida com um feto de seis semanas foi a uma clínica na capital do país para realizar um aborto.

Segundo a Yonhap, agência de notícias da Coreia do Sul, a enfermeira da clínica terá dado a anestesia sem confirmar a identidade da paciente e o médico realizou o aborto igualmente sem verificar se se tratava da mesma mulher.

"O médico e a enfermeira reconhecem que a culpa é deles", disse um agente da Polícia que informou que ambos estão agora sob investigação e são acusados de negligência, que resultou em danos corporais.

A Coreia do Sul está a trabalhar para legalizar o aborto desde abril deste ano, com o Tribunal Constitucional a decidir que os legisladores devem rever as leis existentes até 31 de dezembro de 2020.

No entanto, a prática permanece ilegal e é tecnicamente punível até um ano de prisão. São concedidas exceções nos casos em que os pais têm doenças hereditárias, na gravidez devido a violação ou incesto ou quando o nascimento ameaça a vida da mãe.