Médicos receiam contaminação com radiação em acidente na Rússia

Os médicos destacados para tratar as vítimas de radiação, na sequência de uma explosão no Ártico, não tinham qualquer tipo de proteção e agora receiam ter sido contaminados pelos doentes. Falam de negligência e resumem a falta de cuidado na forma como os doentes foram tratados.

Cinco engenheiros nucleares morreram e vários ficaram feridos na sequência de uma explosão numa base militar na região de Arkhangelsk, no extremo norte da Rússia, no início de agosto.

As autoridades russas admitiram que a explosão provocou um breve aumento da radioatividade na área e levou ao fecho da zona próxima ao local do acidente. "Às 11.50 horas de Moscovo os sensores do Sistema de Controlo da Situação Radioativa em Severodvinsk registaram um breve aumento do fundo de radiação", indicaram as autoridades locais num comunicado.

À BBC, dois médicos que estiveram envolvidos nas operações falaram da forma como decorreu o tratamento dos doentes após o acidente. Os profissionais de saúde estiveram no hospital civil de Arkhangelsk, que tratou três dos feridos, enquanto os outros três foram encaminhados para um outro hospital na mesma região, preparado para cuidados médicos relacionados com radiação.

Os médicos decidiram falar agora do caso por recearem terem sido contaminados durante o tratamento aos doentes e querem deixar um aviso para que em situações futuras os mesmos problemas não se repitam.

Autoridades reconhecem níveis de radioactividade superiores aos normais Foto: EPA

Demora no tratamento

Os médicos relevam que os três pacientes levados para o hospital estavam bastante doentes e enviaram-nos para uma sala especial. No entanto, a sala de emergência continuou a receber outros pacientes durante mais de uma hora até os médicos terem percebido que os doentes "tinham recebido uma dose muito elevada de radiação".

"Estavam a ser realizados exames ao sangue a cada hora e era facilmente percetível que as células estavam a diminuir. É um sinal claro de que os doentes tinham sido submetidos a uma dose de radiação muito elevada", contou um dos médicos, que falou de forma anónima à BBC.

Os funcionários do hospital, sem qualquer tipo de material específico para o caso, continuaram a tratar das vítimas apesar de já conhecerem os elevados níveis de radiação de que foram vítimas.

No dia seguinte a terem chegado àquela unidade médica, os doentes foram levados para um hospital em Moscovo onde há especialistas para este tipo de casos. A condição de saúde das vítimas é desconhecida.

Esforços de descontaminação e revolta contra falta de informação

De acordo com os médicos, pouco tempo depois, uma equipa militar levou a cabo trabalhos de descontaminação no mesmo hospital. As roupas das vítimas foram removidas, juntamente com as macas. No entanto, os funcionários do hospital estão agora a viver momentos de grande ansiedade e revolta por lhes ter sido negada informação durante as operações de emergência.

Duas semanas depois do acidente, o Ministério da Saúde russo disse que nenhum dos médicos envolvidos nos tratamentos dos doentes tinha recebido doses perigosas de radiação. Na base desta afirmação estará um exame médico feito a 91 funcionários do hospital.