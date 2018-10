Médicos "desligam" metade do cérebro de criança para controlar epilepsia

Hoje às 12:12 Facebook

Uma equipa de médicos do Hospital Santa Ângela da Cruz, em Sevilha, Espanha, "desligou" metade do cérebro de um menino de nove anos que sofre de epilepsia. A técnica inovadora decorreu favoravelmente e a criança não voltou a ter ataques depois da operação.

A operação teve lugar no dia quatro de setembro e demorou cerca de sete horas. Os primeiros sinais são positivos, segundo explica o jornal "La Vanguardia". É que o rapaz, que tinha em média dez crises diárias, nunca mais teve um desses episódios desde a intervenção.

O procedimento médico, denominado hemisferoctomia funcional, consiste em extrair ou desligar a parte do cérebro que funciona como foco das crises. O objetivo é que esse hemisfério não contamine a parte saudável. Assim, as pessoas com problemas de epilepsia passam a ter um maior controlo sobre o problema, facilitando a vida diária.

Para Juan ​​​​​​​Rodríguez Uranga, um dos neurologista envolvido na operação, o procedimento médico foi um sucesso e é mais uma prova de que "às vezes é melhor funcionar só com uma parte do cérebro do que com a totalidade". "Quanto mais cedo desligarmos a metade do cérebro afetada melhor. É ate aos quatro anos que o cérebro tem o maior potencial de plasticidade", explicou o médico.

Laura Rueda, a mãe da criança, disse que a recuperação foi rápida. "O prognóstico é muito bom e a evolução está a ser positiva e esta semana já vai para a escola", disse ao jornal "ABC". A criança continua "fortemente medicada, mas a ideia é que pare com tudo". "Começou aos cinco anos com as crises de epilepsia e desde o dia 4 que não teve mais nenhuma. A operação mudou as nossas vidas", garantiu a mãe.