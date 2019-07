Médicos não detetaram substâncias tóxicas no organismo de Alexei Navalny

Hoje às 15:22 Facebook

As análises realizadas ao mais destacado dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, não detetaram substâncias químicas no seu organismo, anunciou, na quarta-feira, o diretor do hospital Sklifosofski, Alexei Tokarev.

As amostras biológicas de Navalny foram analisadas no principal laboratório químico-toxicológico do Instituto de Urgências Sklifosofski, do Hospital 64. "As análises realizadas não encontraram restos de substâncias tóxicas", disse Tokarev aos jornalistas.

O dirigente do principal centro de urgências de Moscovo elogiou as capacidades do laboratório onde foram analisadas as amostras de Navalny "para encontrar substâncias estranhas no corpo" humano.

Horas antes, os defensores dos direitos humanos confirmaram que o dirigente da oposição russa, que sofreu uma "reação alérgica aguda" na prisão, no passado dia 28, "encontra-se muito melhor".

"Navalny disse que se encontra muito melhor, mas ainda tem sintomas da reação alérgica", assinalou Ivan Melnikov, secretário da comissão que protege os direitos dos presos em Moscovo.

Alexei Navalny foi levado para o hospital no domingo, onde lhe foi diagnosticada uma "dermatite de contacto".

A oftalmologista e médica de Navalny, Anastasia Vasilieva, tinha denunciado que o político russo fora intoxicado com uma "substância química" não definida.

Vasilieva fez a denúncia sobre o estado de saúde do líder da oposição numa texto que publicou no seu blogue pessoal depois de ter visitado Alexei Navalny, que se encontra hospitalizado sob custódia policial.

Navalny negou categoricamente ter alergias e disse que as gravações das câmaras de segurança da sua cela foram solicitadas para ver se alguém teve acesso aos seus pertences durante a sua ausência.

Após ter ficado no hospital mais de 24 horas, Navalny recebeu alta na segunda-feira e foi enviado de volta para a prisão, onde cumpre uma pena de 30 dias.

Os defensores dos direitos humanos lamentam que a direção da prisão não autorize as visitas da médica pessoal a Navalny e que também não deixem que ele siga a dieta prescrita devido à reação alérgica que lhe foi diagnosticada.

"Cremos que é inaceitável proibir o cumprimento das prescrições médicas, e no caso se não haver possibilidade no centro de internamento, consideramos necessária a hospitalização da pessoa em questão", disse Melkinov.

Navalny foi detido no dia 24 e condenado a 30 dias de prisão por ter apelado à participação na manifestação do passado sábado, frente ao edifício da autarquia de Moscovo, em que foram detidas mais de mil pessoas que protestavam contra o processo de registo de candidaturas às eleições locais.