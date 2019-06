Membros do Governo festejam com emigrantes em vários países

Hoje às 12:37 Facebook

Mais de uma dezena de ministros e secretários de Estado vão comemorar com os portugueses residentes em vários países o Dia de Portugal, cujas comemorações oficiais se dividem este ano entre Portalegre e Cabo Verde.

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participará nas comemorações do 10 de junho que decorrerão em Cabo Verde.

Esta deslocação contará ainda com as presenças dos ministros da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho; da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, segundo nota oficial.

Já hoje, ao final do dia, os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Justiça, Francisca Van Dunem, bem como os secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, participarão na Festa do Dia Nacional no Luxemburgo.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, estará em Pequim, a partir de domingo, no âmbito do Festival Cultura Portuguesa na China, onde se realizará um concerto pela Orquestra Sinfónica Nacional da China, dirigida pela maestrina Joana Carneiro e com atuação da soprano Elisabete de Matos.

A ministra inaugurará, durante a sua deslocação, na Biblioteca Nacional de Pequim, a exposição Histórias da Torre do Tombo/Chapas Sínicas.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, estará no dia 10 de junho em Itália, participando numa receção à comunidade, que incluirá um concerto de Luísa Sobral.

No dia 13, Manuel Heitor marcará presença na receção oficial do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, promovida pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, REPER e DELNATO, a realizar nas instalações da Câmara da Cidade com presença de autoridades civis e militares belgas, membros do corpo diplomático, membros das instituições europeias, da sociedade civil belga e portuguesa e representantes da comunidade portuguesa.

No dia 14, assistirá ao concerto de encerramento da Festa Nacional de Portugal, a realizar nas instalações da Câmara da Cidade de Bruxelas, promovido pela Federação das Associações Portuguesas na Bélgica.

O secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, João Sobrinho Teixeira, estará nos dias 7 e 8 em Cenon, Bordéus, e no dia 9 em Bruxelas com as comunidades científicas e académicas.

Também presente em comemorações associadas ao Dia de Portugal junto das comunidades, a ministra da Saúde, Marta Temido, estará no Reino Unido, nos dias 10 e 11 de junho, para receções às comunidades de Manchester e Londres.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação visitará a Suíça onde irá marcar presença em Zurique, no dia 10, numa receção oferecida pelo Cônsul-Geral.

Pedro Nuno Santos participará, também, no dia 11, na receção oferecida na residência do Embaixador às autoridades suíças, ao corpo diplomático e a representantes da comunidade portuguesa.

Para Moçambique, segue o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que participará na receção oficial de Comemoração do Dia de Portugal, em Maputo, no dia 11.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, estará em França nos dias 7, 8 e 9 de junho, em Cenon (Bordéus), Toulose e Pontault-Combault (Paris) onde participará em iniciativas organizadas por associações franco-portuguesas para assinalar, seguindo depois para Cabo Verde.

No Canadá, em Toronto, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, participará, no dia 9, na Parada do Dia de Portugal e na Homenagem aos Voluntários e, no dia 10, numa receção oferecida na Câmara Municipal de Toronto.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, visita a África do Sul nos dias 8, 9 e 10, participando em variadas atividades em Joanesburgo e Pretória.

No Brasil, Rio de Janeiro, estará a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, onde no dia 9, se realizará uma cerimónia no âmbito da programação do Portugal 360 na Cidade das Artes.

De acordo com uma nota do gabinete do secretário de Estado das Comunidades, a presença dos governantes em vários países por ocasião do 10 de junho "visa reconhecer o papel fundamental da diáspora na afirmação de Portugal no mundo".