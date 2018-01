Menina apunhala padrasto que estava a atacar a mãe

Hoje às 11:52 Facebook

Uma menina argentina de 12 anos apunhalou o padrasto enquanto o homem batia e ameaçava a mãe com uma arma branca.

O homem de 54 anos apontou uma faca ao pescoço da mulher, segurando-a contra a sua vontade, quarta-feira, em Buenos Aires, na Argentina. A menina, que ficou assustada com a cena, foi à cozinha e pegou numa faca, espetando-a nas costas do homem. Como ele não deixava a mãe, voltou a atacar com outra faca.

Quando as forças de segurança chegaram ao local, alertados pelos vizinhos, encontraram as duas facas nas costas. Levaram-no para o hospital, onde se encontra a recuperar de forma positiva.

A menina também necessitou de assistência médica, já que quando golpeou o homem sofreu fraturas na tíbia e no perónio. Por seu lado, a mãe também teve que ser assistida devido a pequenos cortes. De acordo com o "Clarín", esta não foi a primeira vez que o homem agrediu a companheira.