Menina de 10 anos nasceu sem mãos conseguiu ganhar concurso de caligrafia

Sara Hinesley tem 10 anos e lançou a primeira bola do jogo dos Baltimore Orioles. Sara também ganhou um concurso de escrita, faz escalada e é pintora. Todos estes feitos depois de ter nascido sem mãos e sem o apoio de qualquer prótese.

Apesar de ter nascido sem mãos, Sara de 10 anos sempre se tentou o adaptar à situação com a ajuda da família que recentemente se mudou da China para Frederick, em Maryland, nos Estados Unidos da América. Sara e a irmã mais velha, Verónica, entraram para o colégio St. John Regional e são das melhores alunas da sua turma.

No passado fim de semana Sara, teve a oportunidade lançar a primeira bola do jogo de basebol entre os Orioles, de Baltimore, contra os Indians, de Cleveland, após ganhar um concurso de escrita a nível nacional. Sara não recorreu ao uso de próteses para a competição. Em vez disso, criou a sua própria técnica para conseguir segurar a caneta e escrever "Não é fácil. Quer dizer, às vezes é fácil, outras vezes difícil, porque não me lembro muito bem de todas as letras", explicou.

Sara tenta ser o mais autónoma possível. Além de ser uma das melhores alunas da escola, Sara também gosta de andar de bicicleta e pintar: "Eu dou o meu melhor e concentro me no que quero e acabo por consegui-lo". Uma das suas atividades favoritas é escalada e, para isso, conta com a apoia da irmã que a acompanha no percurso: "Com ajuda da Verónica, chegou sempre ao topo."

Verónica tem 13 anos é a maior ajuda de Sara. A irmã mais velha ajuda-a com tarefas mundanas, tais como, fechar o casaco e prender o cabelo. Numa aula de ciências, Verónica criou uma prótese para a irmã. Com esta ajuda, Sara pode apanhar a bola e, assim, as duas já podem brincar.

Sara é uma das alunas mais aplicadas da sua turma e a diretora da escola, Karen Smith, diz que "é incrível o que ela faz com as dificuldades físicas que tem". A menina de 10 anos tem planos para se tornar "advogada, depois presidente. Advogada outra vez e depois juíza" explicou à imprensa.