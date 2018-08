Menina de 11 anos faz descoberta com mais de 400 milhões de anos

07 Maio 2018 às 11:15 Facebook

O que estava a ser um dia de pesca em família transformou-se numa descoberta insólita. Quando Ryleigh Taylor, uma menina de 11 anos, estava a brincar, nos EUA, encontrou um fóssil com 475 milhões de anos.

Ryleigh Taylor estava com a família a pescar no lago Tennessee, mas em vez de peixes, acabou por encontrar um fóssil completo de um trilobite , com 475 milhões de anos.

Segundo o "Knox News", a menina tinha saído de junto dos pais para ir dar um passeio junto do lago. Ao caminhar pelas rochas, avistou algo que parecia ser um insecto, mas quando se aproximou percebeu logo que era um fóssil.

Os pais, depois de compreenderem que a filha tinha encontrado algo com valor histórico, contactaram o professor Colin Sumrall, da Universidade do Tennessee, que confirmou tratar-se de um fóssil completo de um trilobite, um artrópode marinho já extinto. O professor ficou supreendido pela excelente condição em que o fóssil se encontrava. "É um dos mais antigos que se pode encontrar", disse.