Menina de 13 anos encontrada três meses após assassinato dos pais

Uma menina de 13 anos, do Wisconsin, EUA, foi encontrada com vida na última quinta-feira, três meses depois de ter desaparecido após o assassinato dos pais.

Jayme Closs foi encontrada, quinta-feira à noite, com vida, porém suja e magra, no condado de Barron. Uma mulher estava a passear o cão, quando a menina se aproximou e pediu ajuda sendo reconhecida no momento. A mulher acompanhou Jayme até uma casa próxima para chamar as autoridades: "É Jayme Closs, chamem o 911!". Segundo a policia local, o suspeito do rapto foi preso minutos depois e Jayme levada para o hospital.

Em outubro de 2018, os pais da menina, com 46 e 56 anos, foram encontrados em casa sem vida. Os serviços de emergência foram contactados por um telemóvel localizado na residência dos Closs, em Barron, mas quando as autoridades chegaram ao local não encontraram o suspeito do crime, a arma ou a filha do casal, Jayme.

Durante meses, milhares de pessoas participaram em grupos de busca. O FBI ofereceu uma recompensa em dinheiro por informações sobre o seu paradeiro, e as autoridades pediram aos caçadores da área que procurassem pistas.

Num comunicado divulgado na última noite, a polícia do Wisconsin agradeceu a todos os que ajudaram a criança a ficar em segurança: "Prometemos levar Jayme para casa e, nesta noite, cumpriremos essa promessa"