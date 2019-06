Menina de 8 anos salva mãe que estava a ser espancada pelo pai

Hoje às 11:43, atualizado às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina de oito anos, em Espanha, enfrentou o pai no momento em que o homem atacava violentamente a mãe. Foi graças à intervenção da criança que as autoridades conseguiram deter o agressor.

Foi a própria mulher, de Málaga, que contou às autoridades que tinha sido salva pela filha menor. De acordo com o jornal "La Vanguardia", o agressor tinha-se fechado em casa com a criança.

A menor, aproveitando um descuido do homem, abriu a porta de casa, facilitando, desta forma, a detenção por parte da polícia.

Álcool e violência

O homem, de 32 anos, esteve num bar e chegou a casa depois da meia-noite. Aparentemente embriagado colocou a música num volume muito alto.

A mulher terá pedido ao companheiro para baixar o volume, recordando-lhe os problemas que já teve com vizinhos. Aborrecido com a interpelação da mulher, começou a insultá-la e a agredi-la.

No meio da confusão, a vítima ainda tentou pegar no telemóvel para contactar as autoridades, mas foi impedida de forma violenta pelo companheiro. Foi nesse momento que a menor entrou em ação, agarrando as roupas do pai, que a atirou contra uma porta.

A mulher conseguiu refugiar-se na casa de uma vizinha e ligar para a polícia. O agressor fechou-se, então, em casa com a menina sem deixar ninguém entrar. No entanto, a menina conseguiu abrir a porta, permitindo a intervenção da polícia.

Maus tratos eram repetidos

Ouvida pelas autoridades, a vítima relatou um cenário de terror perpetuado durante vários anos. Em casos anteriores, o agressor teria mesmo ameaçado a mulher de morte caso esta ligasse para a polícia para o denunciar.

A mulher também disse que era obrigada a manter relações sexuais com o agressor para que este não se tornasse ainda mais violento.