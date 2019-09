Menina de dois anos mata a mãe por asfixia ao fechar janela do carro

Hoje às 22:34 Facebook

Uma menina de dois anos, na Bielorrússia, matou acidentalmente a mãe, ao fechar a janela do carro deixando a mulher com o pescoço preso.

Yulia Sharkom, de 21 anos, estava a tentar tirar a filha do interior de carro pela janela. A menina, de apenas dois anos de idade, fechou a janela da viatura, deixando a mãe inconsciente.

Foi o marido de Yulia, Artur, quem a encontrou. O homem partiu o vidro da janela do carro e conseguiu retirar a mulher do carro, ligando depois para os serviços de emergência, explica o jornal "The Sun".

Yulia não resistiu aos ferimentos e morreu oito dias depois, no dia 7 de setembro, na sequência de uma asfixia mecânica que provocou danos irreversíveis no cérebro.

A mulher tinha uma outra filha, com quatros anos.