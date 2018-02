Menina de dois anos morre congelada esquecida à porta de casa

Hoje às 11:52, atualizado às 11:56 Facebook

Uma bebé de dois anos, nos EUA, morreu à porta de casa da família, em Ohio, quando as temperaturas atingiram os dezanove graus negativos.

Segundo o portal "Ohio.com", Wynter Parker terá sido deixada pela mãe na casa dos familiares do pai. Depois de duas horas, a mulher regressou ao local onde tinha deixado a menina e reparou que a filha estava deitada no alpendre.

Quando se apercebeu do estado da criança, ligou para os serviços de emergência alertando para o facto de a filha estar "congelada", adianta o "The Mirror".

Quando os paramédicos chegaram a casa da família, já depois de a mulher ter tentado reanimar a menina, recolheram a criança e levaram-na para o hospital, mas já era tarde e Wynter acabou por morrer.

De acordo com as autoridades, o pai, que trabalha de noite, adormeceu, deixando a criança cá fora. Esta segunda-feira, foi realizada a autopsia ao corpo da menina, sendo que os resultados continuam em análise.

O processo continua em investigação pelas autoridades que ainda não procederam a qualquer detenção.

No dia do acidente, na última sexta-feira, as temperaturas em Akron, no Ohio, atingiram os 19 graus negativos.