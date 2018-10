Criança tira espada com 1500 anos de rio

Hoje às 18:37 Facebook

Uma menina de oito anos descobriu uma espada, da Idade do Ferro, enquanto nadava num lago, na Suécia, neste verão.

Saga Vanecek retirou a relíquia da água do lago Vidostern, perto da casa de férias da família, na cidade sueca de Jonkoping, relatou na quinta-feira a BBC. De acordo com os especialistas do museu local que avaliaram o artefacto, a espada terá cerca de 1500 anos e está extremamente bem preservada.

O facto de o nível da água ter estado especialmente baixo, como consequência de um período de seca, terá facilitado a descoberta da antiguidade. "Senti uma coisa na água e levantei-a. Tinha um cabo e fui dizer ao meu pai que parecia uma espada", disse Saga à estação de rádio local "Sveriges Radio".

O pai da menina, Andy Vanecek, disse ao site notícias "The Local" que, inicialmente, tinha julgado que a filha tivesse encontrado um pau ou um ramo fora do comum. Só depois de pedir a um amigo para observar o objeto com mais atenção é que descobriu que seria, provavelmente, uma relíquia com vários anos.

A descoberta levou o museu, onde a espada está guardada, e o município a colocarem em marcha uma série de escavações no local, a fim de encontrarem outros artefactos. Segundo a BBC, os especialistas, que vão continuar no lago, descobriram um alfinete de peito do século III.

