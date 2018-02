Menina de quatro anos finge dormir enquanto o pai mata a mãe e o irmão

Hoje às 12:02 Facebook

Uma menina de quatro anos saiu do quarto alertada por estranho ruído e encontrou o corpo da mãe sem vida estendida no chão da casa, no Missouri, EUA. Nesse momento, o pai disse-lhe para regressar ao quarto, onde permaneceu até à chegada da polícia. O crime aconteceu no fim de semana e deixou a pequena comunidade de Bellefontaine em choque.

Dornubari Dugbor, de 31 anos, alertou a polícia de que tinha encontrado o corpo de três pessoas já sem vida, em Bellefontaine. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o corpo do homem que fez o telefonema, o da companheira, Katrina Banks, e o do filho adolescente da mulher, com apenas 15 anos.

Dornubari estava no sofá de casa com o telefone na mão, mas já sem vida. De acordo com os primeiros indícios, o homem terá cometido suicídio depois de chamar a polícia. Apesar de ainda não se ter chegado a uma conclusão sobre o que aconteceu na casa, a polícia acredita que o homem matou a mulher e o adolescente.

Na casa onde o crime teve lugar, a polícia encontrou uma menina de quatro anos, a dormir no quarto. Era a filha do casal, que ouviu cada segundo do tragédia deitada na cama.

Segundo a "Fox News", a criança estava no quarto quando escutou um disparo e foi até à sala onde encontrou o corpo da mãe já sem vida. O pai disse-lhe para regressar ao quarto e esperar pela chegada da polícia.

"Lamentavelmente, a menina ouviu toda a tragédia", explicou Jeremy Ihiler, chefe da polícia. "Estava demasiado perto e ouviu os disparos", referiu.

A criança foi encontrada sem qualquer ferimento, mas a polícia levou-a ao hospital para ser avaliada por um médico.