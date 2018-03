Menina de seis anos encontrou fóssil com milhões de anos quando brincava

Hoje às 15:34 Facebook

Uma menina de seis anos que assistia ao jogo de futebol da irmã, nos EUA, encontrou um fóssil com 65 milhões de anos enquanto brincava na terra.

O jogo, que decorreu em outubro, no estado de Oregon, estava a ser aborrecido para Naomi, que decidiu entreter-se a brincar com a terra. Ao escavar com as mãos, encontrou uma pequena rocha com redemoinhos, que lhe fez lembrar o colar de uma personagem de desenhos animados.

No início deste mês, a família da menina descobriu que a pequena rocha, afinal, era um fóssil com 65 milhões de anos, pertencente a uma amonite - um animal marinho da época dos dinossauros.

À CNN, o diretor das coleções paleontológicas do Museu de História Natural e Cultural da Universidade de Oregon, Greg Retallack, disse que este tipo de fósseis é comum numa localidade próxima e que pode valer, em alguns casos raros, entre 40 mil (32.553 euros) e 50 mil dólares (40.691 euros).

Como se sabe ainda muito pouco sobre o fóssil, Greg explicou que a descoberta não é cientificamente relevante.