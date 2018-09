Menina de sete anos violada em casa de banho de restaurante na África do Sul

Hoje às 19:01 Facebook

Uma menina de sete anos foi violada na casa de banho de um restaurante popular na África do Sul. O caso, que aconteceu no sábado em Pretória, está a gerar uma onda de indignação no país.

Um jovem de 20 anos, suspeito de ser o autor do crime, foi detido, disse um porta-voz da polícia sul-africana, Lungelo Dlamini, à CNN. De acordo com a estação de televisão norte-americana, o suspeito foi detido no restaurante e acusado dos crimes de violação e posse de drogas, adiantou a mesma fonte.

Segundo relatos de órgãos de comunicação locais, a criança deslocava-se até à casa de banho quando foi agarrada pelo suspeito, que a levou até ao WC dos homens e ali cometeu os atos libidinosos. Ao procurar a filha, a mãe da vítima ouviu gritos vindos da casa de banho e pediu ajuda aos clientes do restaurante.

O caso provocou uma onde de indignação no país, numa altura em que outras denúncias de violência contra as mulheres também foram tornadas públicas. Esta semana, uma adolescente de 17 anos, que tinha acabado de dar à luz, foi violada por um homem, que se passou por médico, num hospital da província do Cabo Oriental. Um outro caso de violação, cometida por um estudante num campus universitário levou ao suicídio de uma jovem de 23 anos, em agosto.

Crimes sexuais e de violência contra mulheres são um problema sério neste país africano. De acordo com estatísticas do governo divulgadas em junho, 138 de 100 mil mulheres foram violadas entre 2016 e 2017. O panorama tem levado várias mulheres sul-africanas a manifestarem-se no Twitter, apelando a uma Justiça mais firme em casos de violações e outros crimes sexuais.