Menina desaparecida em 2014 foi encontrada numa tribo

JN Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Uma menina de Queensland, na Austrália, que tinha desaparecido há quatro anos, foi encontrada pelas autoridades numa comunidade aborígene a cerca de 200 quilómetros de casa.

Layla Leisha tinha apenas sete anos quando desapareceu. Os pais estavam divorciados e, naquele fim de semana, a menina estaria alegadamente com o pai, mas não foi entregue, segundo explica o portal australiano "news.com.au".

O Tribunal de Família, numa decisão rara, autorizou a divulgação de detalhes sobre a menina, para que todos pudessem ajudar no caso.

As investigações decorreram, principalmente na zona de Lismore, onde a menina tinha familiares, mas sem sinais do paradeiro da criança. Até ao passado domingo, quando Layla foi encontrada pelas autoridades em Woorabinda, uma tribo que fica a cerca de 200 quilómetros da sua cidade natal, de acordo com o "El País".

As autoridades não revelaram o local em concreto onde ela foi encontrada nem o estado de saúde da menina, que já está com a família.

Col Chapman, um especialista em recuperação de crianças, citado pelo "The Morning Bulletin", referiu que a menina, que tem agora 11 anos, "não vai à escola e mal sabe ler ou escrever. Há grandes preocupações com a sua segurança e bem-estar".