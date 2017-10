Menina morta após oito horas de tortura com choques elétricos

Hoje às 16:52, atualizado às 16:53 Facebook

Uma menina de oito anos morreu depois de ter sido torturada durante oito horas. O autor das agressões, irmão do parceiro da mãe da criança, atou e amordaçou a vítima e submeteu-a a golpes brutais e choques elétricos.

Naiara morreu no início de julho, no município espanhol de Sabiñánigo, província de Huesca (Aragão), depois de ter estado hospitalizada em estado crítico pouco mais de um dia.

O processo, tornado agora público, relata os maus tratos de "extrema gravidade, crueldade e dureza" - escreve a agência Efe - sofridos pela menina, em casa da família do namorado da mãe.

Segundo o documento, a vítima foi amordaçada, atada e forçada a permanecer de joelhos sobre pedras - propositadamente colocadas para infringirem dor -, antes de ser brutalmente golpeada e submetida a várias descargas elétricas durante oito horas seguidas. As agressões só pararam quando Naiara perdeu os sentidos.

Além de descrever a agressão que matou Naiara, o processo reconstrói o drama doméstico vivido pela menina há já muito tempo.

O autor confesso das agressões continuadas, que acabaram por resultar na morte da menina, é Iván Pardo Pena, de 33 anos, irmão do padrasto da criança, que a submetia a castigos "violentos" e "desproporcionados" dada a resistência da pequena em fazer os trabalhos da escola, diz o espanhol "ABC".

Além do principal suspeito, estão a ser investigados outros familiares "emprestados": a mãe de Iván e duas sobrinhas menores de idade (12 e 15 anos), por terem compactuado com as agressões, sem nunca as denunciar.

Naiara passava a maior parte do tempo em casa da mãe do padrasto e do irmão, uma vez que a mãe da menina trabalhava fora.

Inicialmente, Iván negou a autoria dos crimes, dizendo às autoridades que Naiara tinha caído das escadas, mas os médicos desmentiram a versão e confirmaram que as lesões não eram resultado de um acidente. O segurança de profissão acabou por confessar as agressões e está agora detido em prisão preventiva, acusado de homicídio, a aguardar por julgamento.