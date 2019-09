Menina recolhe lixo de Banguecoque em prancha de paddle

Hoje às 18:59 Facebook

Ralyn Satidtanasarn é uma ativista de 12 anos que está agora nas bocas do mundo pelo ativismo ambiental promovido no seu país natal, a Tailândia. Inspirou-se na ativista sueca Greta Thunberg e já conseguiu algumas vitórias.

Tem o mesmo método que Greta Thunberg: falta à escola e promove ações ambientais junto dos mais jovens. Ralyn Satidtanasarn, mais conhecida por Lilly, recolhe lixo para as ruas de Banguecoque e fá-lo de uma maneira original. A jovem navega numa prancha de paddle e "limpa" os canais da capital tailandesa.

Lilly já confirmou que a "luta" de Greta foi fundamental para fazer o mesmo no seu país. "Greta Thunberg deu-me confiança. Quando os adultos não fazem nada, é a altura de as crianças agirem", disse a uma publicação asiática.

A Tailândia é um dos países mais poluentes do mundo e os hábitos prejudiciais começam no quotidiano de milhões de tailandeses: uma pessoa pode gastar até oito sacos de plástico todos os dias. Além dos pequenos erros do dia-a-dia, a Tailândia é o sexto país que mais contribui para a poluição dos oceanos. A morte de animais marinhos com plástico no estômago tem também crescido.

Lilly conseguiu que um supermercado local deixasse de dar sacos de plástico aos clientes uma vez por semana. "Eu disse a mim mesma: se o governo não me ouvir, vai ser necessário falar diretamente com quem distribui os sacos de plásticos e convencê-los a parar", afirmou.

A ativista tailandesa, que começou a luta pelo ambiente quando tinha oito anos, não vai estar presente na conferência mundial do ambiente da ONU, em Nova Iorque nos Estados Unidos. No entanto, os seus protestos já chegaram até lá.

Nagatani-Yoshida, coordenador regional para químicos, desperdício e qualidade do ar do departamento do ambiente da ONU, congratulou publicamente a jovem. "É muito difícil ignorar uma criança quando nos questionam porque estamos a tornar o planeta onde vivemos numa lixeira", confessou.