Menina sobrevive ao primeiro caso em Espanha de meningite que "come cérebros"

Uma criança de 10 anos, de Toledo, em Espanha, conseguiu sobreviver a um caso agressivo de meningite amebiana primária, uma doença grave, que mata 97% das pessoas infetadas.

Segundo avança o "El País", este é o primeiro caso de sobrevivência deste tipo de doença em Espanha. Este tipo de meningite é provocado por um organismo presente no ambiente sem provocar qualquer tipo de dano no ser humano.

O maior problema acontece quando estes organismos proliferam em águas quentes, paradas e sem tratamento e infetam seres humanos. De acordo com o jornal espanhol, citando Jacob Lorenzo-Morales, do Instituto Universitário de Doenças Tropicais e Saúde Pública das Canárias, estes organismos podem provocar infeções graves e potencialmente mortais, assim que "chegam ao cérebro através dos nervos olfativos".

A menina em causa foi hospitalizada no final de março, no Hospital Público Virgem de Saúde e Toledo, com dores de cabeça intensas e febre alta. Tudo apontava para a meningite.

As primeiras análises descartaram qualquer infeção bacteriana até que foram confrontados com a presença de um organismo que ainda não tinha sido detetado em Espanha: a Naegleria fowleri.

Quando este organismo chega ao cérebro do doente, "as enzimas são segregadas degradando os tecidos". É, desta forma, que o paciente fica com dores de cabeça. A doença pode depois avançar para convulsões, paralisia, podendo levar à morte.

A menina foi salva graças à aplicação da anfotericina B. A molécula, antibiótico e antifúngico, é aplicada via endovenosa. Já foi eficaz em alguns casos, mas continua a ser administrada com muitas precauções devido aos efeitos secundários que pode acarretar.

A Naegleria fowleri foi descoberta no sul da Austrália, em 1965, sendo que nos últimos anos também foi identificada em países da América, África e Europa.