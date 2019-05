Meninas com saia ou calça? Crianças querem mudar regras em escola

Hoje às 18:57, atualizado às 19:05 Facebook

Mais de 300 alunos de um colégio na região de Madrid pediram à direção da escola para mudar as regras e deixar as meninas usar calças em vez de saia.

Numa carta, assinada tanto por rapazes como raparigas, os alunos queixam-se do "frio". O diretor da escola, Pablo Carbajo, disse ao jornal "El País", que o pedido não está relacionado com questões de sexismo. No entanto, à "Cadena Ser" algumas alunas queixam-se de que a saia as deixa desconfortáveis e que se sentem incómodas e observadas.

"Quando recebemos o pedido, o conselho escolar teve isso em conta e vai tomar uma decisão até dia 21 de junho, quando acabar o ano escolar", explicou o responsável.

O mesmo jornal adianta também que o pedido dos alunos conta com o apoio dos próprios pais. "Este pedido é muito importante e há que o levar em consideração", disse uma das mães à "Cadena Ser". "As meninas acham discriminatório não usar calças compridas. Há uma série de atividades quotidianas que não conseguem realizar como o resto dos colegas", acrescentou.

O diretor da escola garantiu que a instituição pode mudar as regras sempre que houver "o pedido de uma maioria". O regulamento interno da escola declara que as meninas não podem usar "saias demasiado curtas" e que caso infrinjam as regras "podem ser proibidas de entrar". Os regulamentos impedem também o uso de piercings e tatuagens dentro da escola.