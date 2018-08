Rapaz acorda de morte cerebral após pais autorizarem doação de órgãos

07 Maio 2018 às 11:30 Facebook

Um menino de 13 anos recuperou de um grave acidente que o deixou com sete fraturas cranianas. Trenton Mckinley já fora dado como morto pelos médicos e os pais tinham autorizado a doação dos órgãos, quando mostrou os primeiros sinais de recuperação.

De acordo com o "FOX10 News", Trenton Mckinley, de 13 anos, voltou à vida um dia antes de os médicos desligarem as máquinas que o mantinham vivo.

O menino norte-americano estava a brincar em casa de um amigo com um reboque, puxado por um pequeno veículo para crianças. Em entrevista, já depois de ter recuperado do acidente, Trenton disse que o amigo travou repentinamente, fazendo com que o reboque onde se encontrava virasse. "Eu bati no chão e o reboque caiu em cima da minha cabeça. Depois disso, não me lembro de mais nada", explicou.

O menino foi levado imediatamente para o centro médico da Universidade do Sul do Alabama para uma cirurgia de emergência. Trenton tinha sete fraturas cranianas. "Tudo o que eu vi foi uma maca e os pés dele pendurados. Ele esteve morto durante 15 minutos", disse a mãe, Jennifer Reindl. "Quando voltou, os médicos disseram que ele nunca seria normal outra vez".

Durante os dias seguintes, Trenton esteve em morte cerebral e quase sem respirar. Foi nessa altura que os pais decidiram assinar os papéis que autorizavam a doação dos órgãos do menino de 13 anos, que beneficiariam cinco crianças.

Um dia antes de os médicos desligarem as máquinas que o mantinham vivo, Trenton começou a mostrar sinais de atividade e movimento no cérebro. Depois, voltou a respirar por conta própria e acordou a dizer frases completas.

O menino acredita que esteve no céu durante o período de morte cerebral. "Eu estava num campo aberto a andar", explicou Trenton. "Não há outra explicação senão Deus".

O rapaz está a recuperar de uma forma que nunca ninguém achou possível, mas ainda tem algumas dificuldades: perdeu 22 quilos e sofre de nervos e convulsões todos os dias.

Trenton Mckinley já passou por três cirurgias cerebrais, mas ainda tem um longo caminho pela frente. O adolescente tem apenas metade do crânio, sendo que a outra metade está congelada no hospital. Em breve, o norte-americano passará por uma cirurgia para ligar as duas partes.