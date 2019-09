Menino de 12 anos sonâmbulo morre ao cair do nono andar de hotel no Brasil

Hoje às 20:04 Facebook

Uma criança de 12 anos morreu, esta segunda-feira, depois de ter caído do nono andar de um hotel em Salvador, no Brasil. De acordo com a polícia, o menino era sonâmbulo e isso poderá estar na origem do acidente.

O corpo do jovem, segundo escreve o jornal local "Correio", caiu numa piscina e foi posteriormente analisado por peritos do Departamento da Polícia Técnica (DPT). Apesar de ainda não serem conhecidos os verdadeiros contornos do acidente, as autoridades revelam que o apartamento onde a vítima estava não tinha rede de proteção.

A Polícia Militar foi acionada para o local ao início da manhã, depois de uma chamada por parte dos funcionários do hotel. Para o local foi acionada uma equipa médica que confirmou a morte da criança.

"A família disse que o menino já tinha apresentado este tipo de comportamento, o sonambulismo, noutras situações. Esta é a nossa principal hipótese", declarou José Bezerra, da DHPP.

O hotel já reagiu ao incidente e numa nota refutou qualquer responsabilidade, explicando que o apartamento de onde a criança caiu é "propriedade privada não operada pelo hotel".