Menino de 13 anos morre em acidente filmado em direto pelo pai para o Facebook

Francesco Provenzano, de 13 anos, morreu, na sexta-feira, na sequência de um grave acidente de carro, na auto-estrada que liga Palermo a Trapani, em Itália.

O pai do menino, Fabio Provenzano, de 34 anos, conduzia a grande velocidade o veículo, que, segundo escreve o jornal "Il Messaggero", se despistou depois de Fabio ter perdido o controlo. No BMW, além de Fabio, seguia o filho Francesco, de 13 anos, que morreu no acidente, e o filho mais novo, Antonio, de apenas nove anos, que está em coma induzido.

Fabio e Antonio foram transferidos para o Hospital de Palermo, onde, de acordo com o portal "Leggo", foi necessária proteção policial, para proteger Fabio dos familiares próximos à ex-mulher, e mãe dos dos meninos, que responsabilizam o homem pela tragédia.

A investigação ao acidente aguarda agora os resultados dos testes toxicológicos para compreender se no momento do despiste Fabio conduzia sob o efeito do álcool ou de drogas.

Certo é que nos instantes que antecederam o trágico despiste, Fabio fez um direto para o Facebook do interior da viatura. No vídeo, que chegou a circular nas redes sociais, pode ver-se o homem ao volante.O funeral de Francesco realizou-se no segunda-feira na igrekja de Partinico.