Menino de 9 anos mata irmã de 13 por causa de comando de consola

Um menino norte-americano de nove anos terá alegadamente morto a tiro a irmã, de 13, por ela se recusar a dar-lhe o comando da consola de videojogos, este sábado.

O tiro terá atingido a nuca e perfurado o cérebro da rapariga. A vítima foi transportada para o hospital de Memphis, mas acabou por morrer.

A polícia está ainda a investigar a forma como o rapaz terá obtido a arma e as circunstâncias do crime, assim como as consequências que ele irá enfrentar. "Isto é novo para nós, nunca lidamos com um atirador de nove anos que atingiu outra criança", revelou o xerife do condado de Monroe (Mississippi, EUA), Cecil Cantrell, segundo a BBC.

A mãe das crianças estaria num outro quarto a alimentar um terceiro filho, quando tudo aconteceu.