Menino de dez anos é apanhado a conduzir carro roubado

Um menino de dez anos foi abordada pelas autoridades, no Brasil, quando estava a conduzir um carro roubado. No lugar do passageiro seguia outra criança de sete anos.

A polícia municipal de Botucatu, no Estado brasileiro de São Paulo, recebeu uma denúncia, no passado sábado, de que uma criança tinha roubado um carro.

As autoridades encontraram a viatura roubada e foram surpreendidas ao descobrir que ao volante estava uma criança de apenas dez anos, acompanhada, no lugar do passageiro, por um menino de sete anos.

De acordo com o portal "G1", o menino mais velho, quando foi questionado pela polícia, disse que o carro pertencia ao pai, mas acabou por confessar que o tinha roubado, conduzindo ainda cerca de três quilómetros.

As duas crianças foram entregues aos pais. O dono da viatura disse que tinha deixado a chave na ignição e que quando regressou ao local onde estava a a viatura já não estava lá.