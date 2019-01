Menino de dois anos caiu num poço com mais de 100 metros em Málaga

Hoje às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias equipas estão há mais de 17 horas a tentar resgatar uma criança de dois anos que no domingo caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

Segundo fontes do Centro de Coordenação de Emergências 112 Andaluzia, os elementos das equipas de resgate mantiveram-se no local durante toda a noite, sem que se tenha ainda conseguido alcançar o fundo do poço, que tem 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro.

Parte do pessoal de busca e salvamento será rendido ao início da manhã desta segunda-feira para que os trabalhos não sejam interrompidos, segundo a EFE.

As equipas de busca estão centradas no uso de uma câmara para ter acesso ao local onde está o menino, que ainda não foi localizado. Procuram igualmente perceber se há ou não água no fundo do poço.

Uma centena de pessoas participam da operação de resgate da criança desde as 14 horas de domingo, quando o pai do menino e o serviço 112 avisaram a Guarda Civil que ele tinha caído no poço, um buraco para prospeção e busca de água naquela zona de serra.

Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga.

Algumas empresas privadas estão a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança.

Segundo o jornal "El País", o buraco onde o menino caiu, que estava desprotegido e sem qualquer sinalização, fica muito próximo do dólmen do Cerro de la Corona, local turístico também conhecido como Tumba del Moro, na Andaluzia.