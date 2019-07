Menino de oito anos morre após ser empurrado e atropelado por comboio

Hoje às 13:37 Facebook

Uma criança de oito anos morreu, na segunda-feira, após ter sido empurrada por um homem para os trilhos de uma estação central de comboios em Frankfurt, na Alemanha e atingido por um comboio, anunciou a polícia alemã.

Segundo Isabell Neumann, porta-voz da polícia, a criança foi atropelada quando um comboio de alta velocidade entrava na estação e sofreu ferimentos fatais.

A polícia alemã explicou ainda que a mãe da criança também foi empurrada pelo homem, no entanto, conseguiu escapar.

O incidente ocorreu às 8 horas e no local encontravam-se 16 ambulâncias e um helicóptero. O suspeito de 40 anos, fugiu do local, contudo foi detido perto da estação, indicaram as autoridades.

O homem está a ser interrogado e não há informações imediatas sobre o possível motivo de ter empurrado a criança e a mãe.

Isabell Neumann disse que parece não haver ligação entre o suspeito e as vítimas.

A mãe do menino foi levada para o hospital e foi também interrogada.

Até ao momento, não há informações sobre os seus ferimentos.