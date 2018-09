Menino de quatro anos liga para o 112 e salva mãe

Hoje às 15:48 Facebook

Um rapaz de quatro anos pode muito bem ter salvado a vida da mãe, doente crónica, ao ligar para o 112 depois de se aperceber que a mulher estava indisposta. O caso aconteceu na segunda-feira à tarde, num município da comunidade espanhola de Castela e Leão.

Segundo fontes do Centro de Emergências de Castela e Leão citadas pelo jornal "El Mundo", a vítima, que sofre de uma doença crónica não especificada, estava caída no chão de casa e desorientada à chegada dos socorristas. O alerta para a linha telefónica de urgências médicas foi dado pelo filho menor, que explicou que a mãe se encontrava mal e deu a morada de casa aos operadores do 112, que pediram ao rapaz para abrir a porta para permitir a entrada dos paramédicos.

De acordo com o diário, durante a chamada telefónica, o menor foi ainda capaz de colocar a mãe ao telefone com um profissional de saúde para que este pudesse ter uma ideia do que se estava a passar com a mulher.

O serviço de emergências tornou o episódio público nas redes sociais, felicitando o rapaz por ter sido capaz de fornecer todos os dados que lhe foram pedidos. "Este caso demonstra a importância de ensinar o quanto antes as crianças de como atuar em caso de emergência", lê-se numa mensagem publicada no Twitter do 112 de Castela e Leão.