Menino de sete anos que trabalha como distribuidor gera revolta

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A história de um menino órfão de sete anos que faz entregas na China está a gerar revolta e é classificada como o retrato da "tragédia social" do país.

Um vídeo publicado na Internet mostra o "Pequeno Li", como é designado nas redes sociais, a fazer entregas na cidade de Qingdao, no leste da China. A história do menino que perdeu o pai e foi deixado pela mãe está a gerar uma onda de revolta e a levantar questões em torno da pobreza infantil e do acesso à educação no país.

Nas redes sociais, muitos manifestaram a sua preocupação com a criança de apenas sete anos, classificando a história do "Pequeno Li" como uma "tragédia" provocada pela falha do sistema de segurança social chinês.

Na rede social Weibo, muitos manifestaram o seu desagrado perante a situação e lamentaram o facto de algumas crianças não poderem ter uma infância normal e feliz.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Que menino incrível, espero que o serviço social faça uma campanha de financiamento coletivo para lhe proporcionar uma vida melhor", disse um utilizador num comentário.

A história do "Pequeno Li" e de Wang, de oito anos, conhecido por "Ice boy", após ter sido fotografado com o cabelo e as sobrancelhas congelados depois de caminhar 4,5 quilómetros para chegar à escola, são o mais recente exemplo de "crianças abandonadas" no país.