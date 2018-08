Menino de três anos encontrado morto na máquina de secar roupa

Hoje às 11:25 Facebook

Twitter

Um menino de três anos foi encontrado morto dentro da máquina de secar roupa pelo pai, no estado da Virginia, EUA, num que caso que está a ser investigado pelas autoridades.

Segundo contou o pai, Chet Lloyd, ao jornal local "Virginian-Pilot", o caso aconteceu no dia sete de agosto, mas só agora foi noticiado. No dia anterior à morte, o pequeno Brantley tinha feito anos, mas estava maldisposto e aborrecido. Não dormiu durante a noite, bem como o pai, pelo que durante o dia Chet o pôs a descansar no berço.

Com o filho aparentemente seguro a dormir, Chet - que vivia sozinho com a criança, depois de a mãe da criança ter saído de casa há cerca de ano e meio - resolveu descansar também, mas acordou para um cenário de horror, com o filho já morto dentro da máquina, segundo alega.

"Não faz sentido. Nada bate certo. Não percebo como estava o meu bebé dentro do secador de roupa. Não percebo como morreu", disse o pai da criança que terá saído sozinha do berço. A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas a polícia revela que o menino morreu entre as 5.30 horas e as 14.30 horas.

Após o funeral da criança, a 11 de agosto, o pai foi detido pelas autoridades por ter causado distúrbios na cerimónia e por posse de droga.