Menino de três anos imita os pais e "vende" droga no jardim de infância

Um menino de três anos chegou a um jardim de infância do Chile com 17 pequenos pacotes com cocaína. A criança começou a imitar os pais, com antecedentes de tráfico de droga, e quis vender os pacotes às outras crianças.

O menino deixou cair um desses pacotes quando saiu do autocarro. Quando a motorista se apercebeu do que tinha acontecido avisou as responsáveis do jardim de infância, que de imediato contactaram as autoridades.

Enquanto esperavam pela chegada da polícia, o menino estava a oferecer os pacotes aos colegas no recreio. "Vendo, vendo, vendo", dizia a criança, segundo explica o canal informativo chileno "TVN".

Quando as autoridades chegaram ao local encontraram na posse do menor 17 pacotes pequenos com cocaína. Depois, a polícia foi à casa dos pais da criança, onde encontrou mais 30 pacotes com droga e uma arma. Ambos os progenitores, com 18 e 20 anos, foram detidos por tráfico de droga e posse ilegal de arma.

O menino de três anos e a irmã, de apenas três meses, estão sob alçada do Serviço Nacional de Menores do Chile.