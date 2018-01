Menino de três anos perde-se e a mãe só vai buscá-lo 14 horas depois

Hoje às 09:10 Facebook

Uma mulher de 34 anos e nacionalidade britânica, residente em Torrevieja, Alicante, está indiciada por um crime de abandono de menores, por ter deixado, deliberadamente, o filho de três anos a cargo das autoridades, durante 14 horas, depois de o menor se ter perdido.

A criança, escreve o diário "Las Provincias", perdeu-se, cerca das 20.30 horas de quarta-feira, nas ruas daquela cidade turística, quando a mãe perdeu o filho de vista. Apercebendo-se de que o menor estaria sozinho, o funcionário de um restaurante da zona alertou as autoridades, que acorreram ao local e tomaram conta da ocorrência.

Segundo o "Información", o desaparecimento da criança, que estava descalça e em pijama, não foi participado. Quando foi encontrado, o menor, também de nacionalidade britânica, parecia estar "tranquilo" e "sorridente".

O mesmo homem que lançou o alerta explicou ao jornal espanhol que, depois de a polícia ter levado o rapaz, viu uma mulher na mesma zona "a procurar algo", cerca das 21.30 horas. Confrontada pelo funcionário do restaurante, a mãe da criança contou-lhe que tinha perdido o filho de vista, tendo sido informada pelo homem que o rapaz estava nas instalações da polícia local.

Cerca da meia-noite, e sem notícias da mãe, o menor foi levado para o Hospital Universitário de Torrevieja, onde passou a noite, acompanhado por agentes e pela equipa médica que o assistiu.

Só às 8.30 horas do dia seguinte, quinta-feira, é que a mãe entrou em contacto com a polícia, e só passado duas horas - 14 horas depois de ter perdido o filho de vista - é que foi buscar a criança.

Segundo informa a cadeira SER, que cita fontes próximas à investigação, a mãe declarou que "deixou o filho a brincar com outras crianças enquanto tomava um copo" com amigos e que, "ao sair do estabelecimento", não o viu. Às autoridades, para justificar o facto de não ter ido buscar o filho mais cedo, alegou estar "cansada" e tranquila por saber que o menor estava bem entregue.

Segundo o jornal catalão "La Vanguardia", o caso está a ser investigado por um tribunal de Torrevieja que decidiu "suspender provisoriamente a guarda e custódia do menor, que permanece ao cuidado do governo de Valência".

Depois de ter prestado declarações frente a um juiz, a mulher ficou em liberdade mas está indiciada por um crime de abandono de menores, cuja moldura penal pode ir desde os 18 meses aos três anos de prisão.