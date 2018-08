Menino morreu ao esconder-se na máquina de secar roupa

01 Maio 2018 às 11:27 Facebook

Um menino de 10 anos morreu, esta segunda-feira, eletrocutado, depois de se esconder na máquina de secar roupa.

A tragédia aconteceu em Houston, no Estado do Texas, EUA, e a imprensa local explica que tudo aconteceu enquanto brincava com os amigos às escondidas.

As crianças encontraram o amigo inconsciente dentro da máquina e pediram ajuda.

A família ainda tentou manobras de reanimação e o rapaz foi de emergência para o hospital. Mas os médicos já não puderam fazer nada por Fernando Hernandez Jr., que acabou por morrer.

A autópsia revelou que foi eletrocutado.