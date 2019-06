Menino oferece poupanças a quem devolver telemóvel com fotos da mãe que morreu

Hoje às 10:40 Facebook

Gino López pede ajuda para recuperar o telemóvel perdido, que tem memórias da mãe falecida, entregando todas as suas poupanças a quem o devolver.

Gino López, um argentino de 10 anos, perdeu o telemóvel e recorreu às redes sociais para tentar recuperá-lo, porque nele guarda fotos e vídeos da mãe, que morreu de leucemia, em 2009, quando ele tinha apenas alguns meses de vida.

Em vídeo, Gino López explica que, no último sábado, se esqueceu do telemóvel no banco de trás de um táxi. Apesar de a avó ter contactado as pessoas responsáveis pelo serviço, ninguém encontrou o telemóvel, de acordo com o jornal espanhol "ABC".

Por apenas ter meses de vida quando a mãe morreu, Gino López diz que "não o [telemóvel] quer perder, porque quando sente saudades dela, assiste os vídeos e ouve a voz, e não quer esquecê-la". O menino, que atualmente mora com os avós num bairro em Córdoba, adianta que irá oferecer todas as poupanças para conseguir recuperá-lo.

Gino López ainda não recebeu notícias do telemóvel, no entanto, diz ainda ter esperança de que "pessoas com bom coração" irão devolver o aparelho.