Menino português de 11 anos morre após disparo acidental em Espanha

Um menino português de 11 anos morreu na quarta-feira depois de ter sido acidentalmente atingido por um tiro de uma espingarda de chumbo, na cidade de Coín, na província de Málaga, Espanha. O proprietário da arma foi detido por crime de homicídio por negligência, mas foi libertado depois de prestar declarações às autoridades.

Segundo a agência de notícias Efe, o menino estava de férias em Espanha com a família.

O prefeito de Coín, Francisco Santos, explicou à Efe que o incidente ocorreu quando a criança estava a brincar com o irmão de oito anos com uma espingarda de chumbo que disparou acidentalmente e o atingiu.

O vereador acrescentou que as crianças pertencem a uma família de origem portuguesa que passava as férias de Páscoa num apartamento de amigos na rua La Feria, no centro da cidade.

O incidente ocorreu durante os desfiles de procissão realizados no centro do município e causou alarme entre os participantes quando uma ambulância chegou ao local para socorrer a criança.

O serviço de emergência recebeu o alerta pouco antes das 22.50 horas de quarta-feira, na primeira de várias chamadas a solicitar assistência a um menor ferido.

Ao local acorreram a Guarda Civil, a polícia local e a Companhia de Emergências de Saúde Pública (EPES). Os serviços de saúde confirmaram a morte da criança e, segundo os serviços de emergência no local, tudo indica que se tratou de um acidente.