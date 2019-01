Menino português de dois anos morreu afogado no Brasil

AC Hoje às 08:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de nacionalidade portuguesa morreu afogada no Brasil, durante uma viagem com o pai, para conhecer a família.

Guilherme Moutinho da Silva estava na casa dos avós paternos, uma fazenda no distrito de Souzânia, em Anápolis, a meio de uma viagem ao Brasil para conhecer a família, conta a TV Anhanguera.

O pai estava a fazer o almoço quando deu pela falta do menino. Encontrou-o prostrado num lago no fundo da fazenda. Ainda retirou a criança da água e levou-a para as urgências do Hospital de Anapólis, mas Guilherme não resistiu.

Segundo a imprensa local, a Polícia Civil tomou conta da ocorrência e está a investigar o afogamento, que ocorreu na segunda-feira, dia 28. Pai e filho haviam chegado ao Brasil no dia 15 e tinham regresso previsto para Portugal no dia 18 de fevereiro.

O jornal "O Globo" acrescenta que a família está a tentar angariar dinheiro para trasladar o corpo de Guilherme para Portugal. São necessários 18 mil reais (cerca de 4200 euros) para que o funeral do menino possa ser feito em Portugal, onde residem a mãe e os irmãos.