Menino que esteve desaparecido na floresta diz que foi ajudado por urso

Um menino de três anos, que esteve desaparecido durante duas noites numa floresta dos EUA, disse à polícia e à família que foi ajudado por um urso, que terá ficado com ele o tempo todo.

Um equipa de resgate, que respondeu a uma chamada de emergência dando conta de um bebé a chorar, encontrou o pequeno Casey Hathaway enroscado em arbustos. O bebé estava gelado, mas em boas condições de saúde.

Segundo o jornal "The Guardian",a criança de três anos tinha desaparecido na terça-feira.

Chip Hughes, Xerife de Craven, explicou aos jornalistas que o menino "disse que tinha um amigo na floresta, um urso, que esteve sempre com ele, durante as duas noites em que desapareceu".

O mesmo foi explicado por Breanna Hathaway, tia da criança, que numa publicação no Facebook contou que o sobrinho lhe disse que esteve sempre acompanhado pelo urso. "Deus enviou um amigo para o manter seguro. Deus é um bom Deus. Milagres acontecem", escreveu a mulher nas redes sociais.

O Xerife confirmou que a criança tinha desaparecido na terça-feira depois de ter estado a brincar na casa da avó com mais dois amigos. Nas buscas por Casey, além de dezenas de voluntários, estiveram ainda envolvidos helicópteros, drones e várias equipas cinotécnicas. O mau estado do tempo obrigou as autoridades a pedirem aos voluntários para abandonarem as buscas.

Para chegar à criança, os socorristas tiveram que passar por um curso de água que lhes chegou até à cintura. O menino escapou ileso, apenas com alguns arranhões.