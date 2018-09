Menor encontrado dentro de mala de viagem na bagageira de carro

01 Junho 2018 às 18:11 Facebook

Um rapaz de 16 anos foi encontrado no interior de uma mala de viagem, na bagageira de um carro, na quarta-feira, depois de um jovem de 20 anos, suspeito de contrabando, ter sido parado pelas autoridades em Dover, Reino Unido. O indivíduo foi detido.

O menor foi levado para o hospital com risco de vida, mas o estado de saúde tem sofrido melhorias com o tratamento, refere o jornal "The Independent".

O local onde o jovem foi encontrado fica na fronteira do Reino Unido, no sudeste de Inglaterra, no condado de Kent, numa zona de passagem para o Canal da Mancha. O carro em que a vítima era transportada vinha de França, por volta das 8.30 horas de quarta-feira.

O homem foi detido e acusado de contrabando de uma pessoa para o Reino Unido.