Menor portuguesa foge para a Austrália por causa de rapaz que conheceu na Net

Alexandre Panda Ontem às 22:22 Facebook

Twitter

Uma portuguesa de 15 anos a residir na Suíça com os pais, que atravessou o mundo para chegar à Austrália, onde queria encontrar-se com um rapaz da mesma idade que conheceu na Internet, foi esta quinta-feira detetada pela polícia no aeroporto de Sidney. Está numa instituição local até os pais chegarem àquele país.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a menor foi, no início desta semana, dada como desaparecida na Suíça, onde vive com os pais há vários anos.

Apesar de ser menor e não poder viajar sozinha, terá conseguido iludir os serviços de polícia para sair do país helvético. Mas não terá apanhado o voo para a Austrália na Suíça. Certo é que munida do seu passaporte e dinheiro, conseguiu comprar um bilhete de avião para Sidney, onde a esperava um rapaz da mesma idade. Os dois adolescentes conheceram-se na Internet e a menor portuguesa prometeu ir ter com ele.

Entretanto, os pais da jovem alertaram as autoridades suíças que, de imediato, "fecharam" as suas fronteiras e alertaram a Interpol, por haver suspeitas que a menor tivesse saído do país.

Esta quinta-feira, quando chegou ao controlo de fronteiras do aeroporto de Sidney, os serviços policiais australianos introduziram o nome da portuguesa no computador e verificaram que era uma "criança procurada".

Foi retida e encaminhada, num primeiro tempo, para o hospital, no sentido de verificar se não estava debilitada pelos dias que tinha passado a viajar pelo mundo. Agora vai aguardar numa instituição de Sidney até que os pais a possam ir buscar.