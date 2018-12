Menos de 25 mil "coletes amarelos" protestaram em França

Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os protestos de 'coletes amarelos' de hoje em França mobilizavam, às 14 horas locais (13 horas em Portugal continental), 23.800 manifestantes em todo o país, quase menos 10 mil do que há uma semana, quando eram 33.500, segundo números do Ministério do Interior.

Em Paris, a prefeitura de polícia contabilizou dois mil manifestantes cerca das 16 horas (15 horas em Portugal continental), metade dos registados no sábado passado, 4.000, segundo fonte policial citada pela agência France-Presse.

Ao longo do dia, na capital francesa, 109 pessoas foram identificadas pela polícia, sete das quais ficaram detidas preventivamente, segundo a prefeitura.

O movimento foi mais visível nas fronteiras, especialmente com Espanha e com a Bélgica, onde bloqueios montados pelos manifestantes acabaram por ser levantados pela polícia, com recurso a gás lacrimogéneo.

Este é o sexto sábado consecutivo de manifestações de 'coletes amarelos' desde 17 de novembro. A primeira manifestação juntou 282.000 pessoas em todo o país, segundo as autoridades.

Milhares de pessoas envergando 'coletes amarelos' têm-se manifestado em França, um protesto que inicialmente exigia a suspensão de um novo imposto sobre os combustíveis e acabou por se ampliar a uma série de outras reivindicações.

Algumas dessas manifestações degeneraram em violência, com automóveis e contentores de lixo incendiados e confrontos com as forças policiais, que fizeram até ao momento 10 mortos e centenas de feridos.