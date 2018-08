Mensagem oculta da Segunda Guerra Mundial revelada após incêndio

Hoje às 13:17 Facebook

Um incêndio florestal na Irlanda deixou a descoberto uma mensagem oculta da Segunda Guerra Mundial.

O incêndio que deflagrou numa zona florestal, em Bray Head, na Irlanda teve que ser combatido com o apoio aéreo dos helicópteros da polícia. Depois de apagar o incêndio, as autoridades foram surpreendidas por uma mensagem em que se podia ler "Eire", que no idioma local significa Irlanda.

O nome do país foi escrito com pedras colocadas no chão durante o conflito para alertar a aviação aliada de que estava a sobrevoar um país neutro. Mais de 80 sinais como este foram espalhados por toda a costa daquele país.

Segundo explica a BBC, em 1939, o governo irlandês decidiu que o país devia manter-se neutro durante o conflito armado. Ainda assim, a Irlanda permitiu que os aviões britânicos sobrevoassem o território sem qualquer problema.