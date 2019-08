Mensagem russa encontrada em garrafa 50 anos depois

Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem que recolhia lenha em Shishmaref​​, ​uma zona remota do Alasca, EUA, encontrou uma garrafa com uma mensagem que o intrigou. O texto manuscrito em russo estava guardado dentro de uma garrafa, que ainda cheirava a álcool.

Tyler Ivanoff, que acabou por partilhar a descoberta no Facebook, sem saber o que estava escrito, pediu ajuda aos amigos da rede social para traduzir a mensagem. O manuscrito revelou-se ser uma saudação de um marinheiro russo de 1969 e incluía uma morada e uma solicitação de resposta.

"Saudações sinceras! Do navio mãe da frota russa do extremo oriente VRXF Sulak. Saúdo quem encontrar esta garrafa e solicito que responda para Vladivostok-43 BRF Sulak em nome de toda a tripulação. Desejamos-vos boa saúde, longos anos de vida e boas navegações. 20 de junho de 1969".

Depois de muitas partilhas nas redes sociais, repórteres russos, do canal "Rússia-1", conseguiram encontraram o autor da mensagem, Anatoliy Botsanenko. "Com certeza! Frota da indústria do Leste! EIFF!", disse.

De acordo com Anatoliy, a mensagem foi enviada enquanto ainda estava a bordo do Sulak, um navio-fábrica de pesca cuja construção foi supervisionada por si e que comandou até 1970.

Segundo as autoridades, quando mostradas as fotos da garrafa e a nota, Botsanenko chorou de alegria, sendo que recordou os tempos em que fora o capitão mais jovem do Pacífico aos 33 anos.