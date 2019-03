Merkel considera que saída ordenada é do interesse comum

Hoje às 14:25 Facebook

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu aos deputados britânicos que não optem por uma saída da União Europeia (UE) sem acordo, considerando que um 'Brexit' ordenado é do interesse de todos e continua a ser "o objetivo".

Em conferência de imprensa em Berlim, por ocasião da visita do seu homólogo do Laos, Merkel realçou que é do "interesse comum alcançar uma saída ordenada". "Este continua a ser o nosso objetivo", salientou.

A chanceler alemã considerou também importante para os europeus "alcançar um resultado razoável" sugerindo que está disposta a continuar as conversações com Londres através de um compromisso que satisfaça as duas partes.

Os europeus "sozinhos não podem obter pela força" tal resultado, explicou Merkel acrescentando que são "obrigados a encontrar uma solução comum".

Na terça-feira, o parlamento britânico voltou a 'chumbar' o Acordo de Saída do Reino Unido da UE, com 391 votos contra e 242 votos a favor.

As garantias adicionais, apresentadas pela primeira-ministra Theresa May sob a forma de três novos documentos a anexar ao Acordo de Saída e à Declaração Política, não convenceram os parlamentares britânicos, que continuam a rejeitar o 'backstop' por terem que este deixe o país "indefinidamente" numa união aduaneira.