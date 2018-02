Merkel e May defendem acordo nuclear com o Irão

Hoje às 18:45 Facebook

A chanceler alemã, Angela Merkel, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, manifestaram esta sexta-feira o seu apoio ao acordo nuclear com o Irão, posto em causa pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Depois de se reunirem em Berlim, Merkel e May afirmaram à imprensa a vontade de manter a cooperação entre os dois países em matéria de política externa, independentemente da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o Brexit.

Sobre o Irão, May assegurou empenho em preservar o acordo e assegurar a sua aplicação por todas as partes, embora partilhe "das preocupações dos Estados Unidos em relação a atividades desestabilizadoras" do Irão no Médio Oriente.

Concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha), o acordo nuclear permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais em troca do compromisso de Teerão de que o seu programa nuclear tem fins pacíficos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado retirar-se do acordo se os europeus não derem a sua concordância a uma adenda ao atual acordo que permita evitar completamente o desenvolvimento de mísseis balísticos e promover o respeito pelos direitos humanos.