Merkel e Schulz chegam a acordo

Mais de quatro meses passados desde as eleições na Alemanha, a CDU de Angela Merkel e o SPD de Martin Schulz chegaram a acordo para formar governo.

Segundo avança a imprensa alemã esta quarta-feira, os dois partidos chegaram a um entendimento ao início da manhã, ao fim de uma noite de negociações, e chegaram a distribuir pastas ministeriais.

O acordo deverá ser anunciado oficialmente mais tarde e prevê que os sociais-democratas de Martin Schulz fiquem com o Ministério das Finanças - o que marca uma rutura com a herança do conservador Wolfgang Schäuble, que tutelava o setor até ao fim de 2017 - e com o dos Negócios Estrangeiros, segundo os media alemães.

O SPD deverá também ficar com a pasta dos assuntos sociais.

O compromisso terá sido alcançado após semanas de conversações e uma última maratona de 24 horas de negociações sem interrupção, mas está ainda dependente do voto dos militantes do partido social-democrata (SPD), nas próximas semanas.

O futuro dessa consulta ainda é incerto e os resultados só deverão ser conhecidos nos primeiros dias de março.