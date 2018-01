Merkel e Martin Schulz fecham acordo para formação de governo

Hoje às 08:37, atualizado às 08:42 Facebook

A chanceler alemã, Angela Merkel, e os social-democratas do SPD, partido de Martin SchulZ, alcançaram, esta sexta-feira, um "acordo de princípio" com vista à formação do novo governo alemão.

A confirmação foi dada à agência France Presse (AFP) por fonte ligada às negociações.

O acordo de princípio vai ter de ser submetido, ao longo do dia, às instâncias dirigentes dos partidos envolvidos (democratas cristãos da CDU/CU e sociais democratas do SPD) para aprovação.

A reunião, que terminou esta sexta-feira de manhã, prolongou-se durante mais de 24 horas.