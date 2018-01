Merkel otimista sobre formação de Governo na Alemanha

Hoje às 12:09, atualizado às 12:10 Facebook

Angela Merkel afirmou-se otimista sobre as hipóteses de formar Governo e fazer sair a Alemanha do impasse político, no primeiro dia de reuniões oficiais com os sociais-democratas de Martin Schulz.

"Vou entrar nas discussões que se iniciam com otimismo, mesmo quando tenho consciência do trabalho enorme que nos espera", comentou a chanceler conservadora, em Berlim, referindo-se às conversações que começam este domingo e podem durar seis dias.

Nas eleições legislativas de setembro, marcadas pela vitória da CDU, um avanço da extrema-direita e um recuo dos partidos estabelecidos, não houve uma maioria clara na Câmara dos Deputados.

A chanceler democrata-cristã tentou formar, sem sucesso, uma coligação com os liberais e ecologistas, pelo que resta apenas uma fórmula para formar maioria: uma aliança com o partido de Martin Schulz, o SPD.

"Nós devemos chegar a acordo", declarou também à chegada ao encontro o presidente do partido conservador da Baviera CSU, aliado de Merkel, Horst Seehofer.

Merkel tem dito que os seus democratas-cristãos (CDU) querem apenas negociar uma "grande coligação", como aquela que lhe permitiu governar a Alemanha desde 2013, mas Martin Schulz tem sublinhado que outras opções, como o apoio do seu SPD a um Governo conservador minoritário, devem manter-se sobre a mesa.

Se não conseguirem chegar a acordo, a Alemanha poderá ter de avançar para novas eleições legislativas, o que poderá beneficiar o partido de extrema-direita AfD.

A chanceler, que já disse preferir novas eleições a um Governo minoritário, falhou em novembro um acordo com os ecologistas e os liberais.

O país é atualmente dirigido por um executivo encarregado de gerir os assuntos correntes, com a chanceler conservadora como líder.