Merkel reafirma apoio à solução de dois Estados para conflito israelo-palestiniano

A chanceler Angela Merkel disse hoje que a Alemanha continua a acreditar que a solução de dois Estados, o israelita e um palestiniano, é o único caminho para os dois povos "viverem em paz e segurança".

Merkel, que falava antes de um encontro em Berlim com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, salientou que fará tudo o que for possível no sentido de uma solução de dois Estados, embora saiba que "é um caminho longo e pedregoso".

Abbas disse prezar os esforços da chanceler "para criar uma cooperação multilateral" visando a "estabilidade e paz no mundo".

Sublinhando a importância do papel da Alemanha no Médio Oriente, Abbas agradeceu o apoio financeiro do país aos serviços de saúde e educação dos palestinianos, bem como ao fortalecimento da sociedade civil.

A Alemanha é um dos maiores doadores dos palestinianos, para quem contribuiu com 110 milhões de euros em 2018.

O presidente da Autoridade Palestiniana assinalou que a Alemanha "respeita o direito e a legitimidade internacionais como base para alcançar a paz", lamentando que os Estados Unidos não contribuam para criar a paz e segurança na região "ao excluírem das negociações temas como Jerusalém, refugiados, fronteiras, construção de colonatos e segurança".

"Instituições internacionais são substituídas e são aplicadas medidas contrárias às bases de referência estabelecidas pela comunidade internacional", criticou.