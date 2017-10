Merkel vai tentar formar governo com Liberais e Verdes

Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou, este sábado, que vai reunir-se com os Liberais e os Verdes para tentar formar um Governo de coligação, após as legislativas de 24 de setembro.

A chanceler fez as declarações no congresso da juventude de seu partido, a União Democrata Cristã (CDU) em Dresden, na Alemanha Oriental, e adiantou que, uma vez que as partes cheguem a um acordo, defende que deve ser aprovado por um congresso extraordinário do seu partido.

As negociações serão "difíceis", reconheceu Merkel, mas acrescentou que se trata de formar um "Governo credível".

Merkel também defendeu que a CDU deveria "discutir e ratificar um possível acordo de coligação" num congresso, uma decisão que implica uma mudança em relação à fórmula escolhida até agora pelo partido para aprovar as negociações da coligação, já que nas últimas vezes bastou o apoio da cúpula, noticiou a Efe.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A chanceler venceu as eleições com 33% dos votos, menos que os 41,5% conseguidos há quatro anos.

Em segundo lugar, com 20,5%, ficou Partido Social-Democrata (SPD), que já veio dizer que pretende posicionar-se na oposição.

Em terceiro lugar ficou o AfD, 12,6% dos votos. O partido, com apenas quatro anos, centrou a campanha nas críticas a Merkel e à decisão de, em 2015, autorizar a entrada de um elevado número de migrantes na Alemanha.